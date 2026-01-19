Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg: Planfeststellungverfahren verschiebt Baubeginn auf 2028

Zwickau
Seit 20 Jahren wird am Radweg zwischen den beiden Städten geplant. Immer wieder wurde das Projekt verschoben. Jetzt bremst die Bürokratie erneut.
Der Bau des Radwegs zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg entlang der Staatsstraße kann frühestens 2028 starten. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) erklärte die erneute Verzögerung im Technischen Ausschuss des Stadtrates von Wilkau-Haßlau mit einem Planfeststellungsverfahren, das noch in diesem Jahr beginnen soll. Das Verfahren sieht das...
