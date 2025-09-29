Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg: Verzögerung durch mögliches Planfeststellungsverfahren

Der Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg soll die Sicherheit entlang der Staatsstraße verbessern. Doch bürokratische Hürden könnten das Projekt um bis zu sechs Jahre hinauszögern.

Der Bau des seit 20 Jahren geplanten Radweges zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg könnte sich weiter verzögern. Noch im Sommer hoffte man, zumindest den ersten Abschnitt der vier Kilometer langen Strecke bis Cunersdorf bald beginnen zu können. Doch wie Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) jetzt erklärte, geriet der Zeitplan ins Wanken. Regina...