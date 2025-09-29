Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg: Verzögerung durch mögliches Planfeststellungsverfahren

Bürgermeister Dorothee Obst und Stefan Feustel drängen auf einen zügigen Baubeginn.
Bürgermeister Dorothee Obst und Stefan Feustel drängen auf einen zügigen Baubeginn. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Bürgermeister Dorothee Obst und Stefan Feustel drängen auf einen zügigen Baubeginn.
Bürgermeister Dorothee Obst und Stefan Feustel drängen auf einen zügigen Baubeginn. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg: Verzögerung durch mögliches Planfeststellungsverfahren
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg soll die Sicherheit entlang der Staatsstraße verbessern. Doch bürokratische Hürden könnten das Projekt um bis zu sechs Jahre hinauszögern.

Der Bau des seit 20 Jahren geplanten Radweges zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg könnte sich weiter verzögern. Noch im Sommer hoffte man, zumindest den ersten Abschnitt der vier Kilometer langen Strecke bis Cunersdorf bald beginnen zu können. Doch wie Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) jetzt erklärte, geriet der Zeitplan ins Wanken. Regina...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:20 Uhr
1 min.
Autofahrer bei Verkehrsunfall in Kottengrün schwer verletzt
Update
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
08.09.2025
3 min.
Mit Volldampf beim Schmalspurfest
Mit dem Schaubild „Dampfbahn-Route“ (v.li.) Sven Fischer von der Stadtverwaltung, Bürgermeister Stefan Feustel und André Marks, Dampfbahn-Route Sachsen.
Das Schmalspurfest „Mit Volldampf ins Erzgebirge“ hat zahlreiche Eisenbahnfans entlang der ehemaligen Strecke Wilkau-Haßlau–Carlsfeld begeistert. Ein Punkt war Wilkau-Haßlau.
Ralf Wendland
10.07.2025
4 min.
„Hier zeigt das Bürokratiemonster sein Gesicht“: 20 Jahre Kampf um Radweg lässt zwei Städte in Westsachsen verzweifeln
Ohne Radweg ist es für Radfahrer auf der S 277 gefährlich, wie Kirchbergs Bürgermeisterin Dorothee Obst demonstriert.
Seit 20 Jahren wird der Radweg entlang der Straße zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg geplant, aber nicht gebaut. Für die Bürgermeister ein Jubiläum, an dem es nichts zu feiern gibt.
Holger Weiß
09:20 Uhr
2 min.
Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?
Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)
Die Lohnlücke zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren laut einer Auswertung etwas kleiner geworden. Forscher erklären warum.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel