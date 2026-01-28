Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt

Zwickau
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Ein Fenster der St.-Margarethen-Kirche am Kirchplatz in Kirchberg wurde beschädigt. Die Tat geschah zwischen Montag, dem 26. Januar, 11.30 Uhr, und Dienstag, dem 27. Januar, 7.30 Uhr. Nach den Angaben der Polizei wurde die Bleiverglasung vermutlich mit einem Schneeball eingeworfen. Ob diese Handlung absichtlich oder unbeabsichtigt erfolgte, ist...
