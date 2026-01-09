MENÜ
An einem Lidl- und einem Aldi-Markt in der Region Zwickau standen Container auf Parkflächen.
An einem Lidl- und einem Aldi-Markt in der Region Zwickau standen Container auf Parkflächen.
Zwickau
Rätsel um große Container an Einkaufsmärkten in Zwickau und Wilkau
Redakteur
Von Elsa Middeke
Mehrere Container sorgten wochenlang an einer Aldi- sowie einer Lidl-Filiale für Fragezeichen bei Kunden. Zudem blockierten sie mehrere Parkflächen. Was sich in den Containern befunden hat.

Jedes Mal, wenn die „Freie Presse“-Leserin zuletzt die Aldi-Filiale an der Muldestraße in Zwickau oder den Lidl-Einkaufsmarkt an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau angesteuert hat, wunderte sie sich. „Große grüne Überseecontainer stehen seit Wochen an diesen beiden Märkten und blockieren Parkplätze“, sagt sie. „Freie Presse“...
