Rätsel um mysteriösen Diebstahl in Zwickau: Wer hat die vielen sportlichen Frauen-Schuhe gestohlen?

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten beziffern den Wert des Diebesgutes auf rund 700 Euro.

Zwickau Ein oder mehrere Diebe haben es auf Schuhe der Marken Adidas, Nike und New Balance abgesehen. Sie wurden am Montag zwischen 13.30 und 15.45 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus an der Kreißigstraße in Zwickau gestohlen.