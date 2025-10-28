Rätsel um Promis: Dorfclub Silberstraße spielt beim Radio-Gewinnspiel um 2500 Euro

Zwickau
Der Dorfclub stellt sich einer kniffligen Herausforderung im Sachsenradio. Wer ist der Prominente? Tagesaufgabe gilt es zu meistern.
Der Dorfclub Silberstraße spielt am Mittwoch im Frühprogramm des Sachsenradios um 2500 Euro. Zwischen 5 und 10 Uhr sollen Mitglieder des gemeinnützigen Vereins bei Elena Pelzer und Silvio Zschage eine sächsische Persönlichkeit erraten. Gelingt das, sichern sie sich die Hälfte der Summe. Meistern sie zusätzlich eine Tagesaufgabe, erhalten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.