Rätsel um Promis: Dorfclub Silberstraße spielt beim Radio-Gewinnspiel um 2500 Euro

Der Dorfclub stellt sich einer kniffligen Herausforderung im Sachsenradio. Wer ist der Prominente? Tagesaufgabe gilt es zu meistern.

Der Dorfclub Silberstraße spielt am Mittwoch im Frühprogramm des Sachsenradios um 2500 Euro. Zwischen 5 und 10 Uhr sollen Mitglieder des gemeinnützigen Vereins bei Elena Pelzer und Silvio Zschage eine sächsische Persönlichkeit erraten. Gelingt das, sichern sie sich die Hälfte der Summe. Meistern sie zusätzlich eine Tagesaufgabe, erhalten...