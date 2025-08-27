Rätsel um Renault in Zwickau: Nach Blackout eines Seniors ist sein Auto verschwunden

Einen stundenlangen Gedächtnisverlust erlitten hat am Freitag ein Zwickauer. Durch Zufall wurde er wohlauf gefunden. Doch niemand weiß, wo sein Auto ist. Wer hat den roten Renault Clio gesehen?

Wenn Alexander Lanzendorf (42) vom vergangenen Freitagabend spricht, sucht er immer noch nach Worten. Seine Stimme bebt ein bisschen, als er sagt: „Wir haben nicht mehr daran geglaubt, meinen Schwiegervater lebend wiederzusehen." Nach dem 75-Jährigen hatte am Freitag die Polizei gesucht. Denn der Senior war stundenlang verschwunden gewesen....