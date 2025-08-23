Räumungsverkauf bei Herrenausstatter in den Zwickau-Arcaden: Was steckt dahinter?

Zwickau
„Räumungsverkauf“ steht groß an der Filiale des Männermode-Labels Emilio Adani in den Arcaden. Verlässt nach McDonald’s ein weiterer langjähriger Mieter das Einkaufszentrum, das in diesen Tagen sein 25-jähriges Jubiläum feiert?
In Großbuchstaben steht das Wort „Räumungsverkauf“ an der Filiale von Emilio Adani in den Zwickau-Arcaden. Im Laden leuchten rote Schilder, die auf reduzierte Ware hinweisen. Doch der Räumungsverkauf bedeutet anders als für das Fastfood-Restaurant McDonald’s in den Arcaden nicht automatisch das Aus. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.