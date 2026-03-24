MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
„Annäherung“, so der Titel des Bildes von Ralph Kunzmann.
„Annäherung“, so der Titel des Bildes von Ralph Kunzmann. Foto: Ralph Kunzmann
„Annäherung“, so der Titel des Bildes von Ralph Kunzmann.
„Annäherung“, so der Titel des Bildes von Ralph Kunzmann. Foto: Ralph Kunzmann
Zwickau
Ralph Kunzmann zeigt farbenfrohe Ausstellung in Kirchberg
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Werkschau von Ralph Kunzmann startet am 26. März im Meisterhaus. Tuschekunst und detailreiche Druckgrafiken erwarten die Besucher.

Eine Ausstellung des Künstlers Ralph Kunzmann wird am Donnerstag, 26. März, im Meisterhaus in Kirchberg eröffnet. Die Eröffnung findet ab 19 Uhr im Mehrzweckraum statt. Die Werkschau umfasst Tuschezeichnungen und Druckgrafiken. Besucher erwartet eine Vielzahl farbenfroher Arbeiten. Der Veranstalter betont die Zugänglichkeit für alle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.03.2026
1 min.
Bestsellerautorin stellt neues Buch über Kreuzfahrtschiff in Kirchberg vor
Eine Lesung zur Geschichte der „Astoria“ findet am Donnerstag in Kirchberg statt.
Martina Brandenburg
06:16 Uhr
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
12.03.2026
1 min.
Mehr als 1000 Euro weg: Seniorin in Kirchberg bestohlen
Einer Seniorin wurde in Kirchberg die Geldtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen.
Täter nutzen kurze Zeitspanne: Im Supermarkt wurde einer Seniorin die Geldbörse gestohlen. Was dann geschehen ist.
Lutz Kirchner
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:15 Uhr
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
Mehr Artikel