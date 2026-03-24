Ralph Kunzmann zeigt farbenfrohe Ausstellung in Kirchberg

Zwickau
Die Werkschau von Ralph Kunzmann startet am 26. März im Meisterhaus. Tuschekunst und detailreiche Druckgrafiken erwarten die Besucher.
Eine Ausstellung des Künstlers Ralph Kunzmann wird am Donnerstag, 26. März, im Meisterhaus in Kirchberg eröffnet. Die Eröffnung findet ab 19 Uhr im Mehrzweckraum statt. Die Werkschau umfasst Tuschezeichnungen und Druckgrafiken. Besucher erwartet eine Vielzahl farbenfroher Arbeiten. Der Veranstalter betont die Zugänglichkeit für alle...
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