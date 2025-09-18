Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Ran an die Orgel!“ – und vieles mehr bei der „Nacht der offenen Kirchen“ am Samstag in Zwickau

Wer traut sich? Domkantor Karl Joseph Eckel lädt Besucher zum Orgelspielen ein.
Wer traut sich? Domkantor Karl Joseph Eckel lädt Besucher zum Orgelspielen ein.
Zwickau
„Ran an die Orgel!“ – und vieles mehr bei der „Nacht der offenen Kirchen“ am Samstag in Zwickau
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer am Samstagabend in Zwickau unterwegs ist, kann Kirchenräume erleben, wie man sie selten kennt: mit ungewohnten Klängen, voller Geschichten – und offen für alle, die neugierig sind.

Einmal selbst auf der Orgelbank Platz nehmen, die mächtigen Register ziehen und die Luft vibrieren lassen – im Dom St. Marien ist das am Samstagabend möglich. Domkantor Karl Joseph Eckel lädt mutige Besucher dazu ein, eine der größten Orgeln Sachsens unter die eigenen Hände zu nehmen. „Ran an die Orgel“ heißt das ungewöhnliche...
