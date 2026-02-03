MENÜ
  • Rasante Tempoverstöße in Zwickau: Audi mit Tempo 138 bei erlaubten 80 geblitzt

Die Polizei kontrollierte in Zwickau die Fahrgeschwindigkeit auf der B 93.
Die Polizei kontrollierte in Zwickau die Fahrgeschwindigkeit auf der B 93.
Zwickau
Rasante Tempoverstöße in Zwickau: Audi mit Tempo 138 bei erlaubten 80 geblitzt
Von Lutz Kirchner
Die Polizei kontrollierte den Verkehr auf der Bundesstraße 93. Insgesamt wurden 304 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Was die Folgen sind.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 93 im Zwickauer Ortsteil Schneppendorf hat die Polizei am Montag, 2. Februar, zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwischen 6.30 und 15.30 Uhr wurde der Verkehr überwacht, berichtete die Polizei. An der Stelle gilt für Pkw Tempo 80, für Lkw außerorts 60 Kilometer pro Stunde. Die...
