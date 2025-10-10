Rattenplage in Zwickau: Stadt reagiert mit Warnschildern am Teich

In Neuplanitz stehen jetzt Warnschilder im Park, um ein Fütterungsverbot durchzusetzen. Die Maßnahme wird kontrovers diskutiert. Ein Beispiel aus Oberplanitz zeigt, dass es funktionieren kann.

Nach Berichten über die Rattenplage im Wohngebietspark Neuplanitz hat die Stadt Zwickau jetzt reagiert: „Achtung Rattenbefall" wird auf Schildern am Teich gewarnt. Dazu der Hinweis, dass das Füttern der Tiere im Teich gemäß Polizeiverordnung verboten ist. Zwei Hinweisschilder stehen seit Monatsbeginn an Zugängen zum Uferabschnitt mit den...