Raub am Neumarkt in Zwickau: Täter-Trio mit Sturmhauben erbeuten Bargeld und iPhone

Der Überfall hat sich bereits in der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignet. Ein Teil des Diebesgutes wurde unter der Mauritiusbrücke gefunden. Was bisher bekannt ist.

Ein Raub am Neumarkt beschäftigt die Polizei. In der Nacht von Sonntag zu Montag wurden zwei Personen kurz nach Mitternacht im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Ecke von Moritzstraße und Leipziger Straße überfallen. Die Tat ereignete sich zwischen 0 und 0.10 Uhr. Darüber hat die Polizei am Dienstagvormittag informiert.