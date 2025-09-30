Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Zwickau
Raub im Zwickauer Schlobigpark – Polizei stellt Verdächtigen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 23-Jähriger forderte zuerst von einem 22-Jährigen Geld und beraubte dann einen 24-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Zwickau.

Nach einem Raub am Montagmittag in Zwickau hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Den Angaben zufolge unterhielten sich ein 22- und ein 24-Jähriger im Schlobigpark über das Krypto-Portfolio des 22-Jährigen. Dabei begegneten sie einem 23-Jährigen, der ihnen flüchtig bekannt war. Dieser forderte vom 22-Jährigen plötzlich Geld. Als dieser erklärte, dass das nicht möglich sei, schlug der 23-jährige Deutsche den Kopf des 22-Jährigen mehrfach gegen ein geparktes Fahrzeug. Als der 24-Jährige dazwischenging, schlug ihm der 23-Jährige ins Gesicht und fordert von ihm Bargeld. Der 24-Jährige hielt seine Geldbörse hin, der 23-Jährige entnahm 500 Euro und flüchtete. Einsatzkräfte stellten den 23-Jährigen. (mib)

