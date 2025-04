Raub in Jet-Tankstelle in Zwickau: Täter zückt Messer und flüchtet mit Bargeld

Die Straftat hat sich am Dienstagabend an der Reichenbacher Straße in Zwickau ereignet. Rund 1,3 Kilometer entfernt gab es bereits im Oktober 2024 einen Überfall auf eine Tankstelle. Nun gibt es Klarheit zur Beute.

Ein nächtlicher Polizeieinsatz auf dem und um das Gelände der Jet-Tankstelle an der Reichenbacher Straße in Zwickau hat für Aufsehen gesorgt. Die Polizei nannte am Mittwochmorgen den Grund für das Aufgebot: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr gab es einen Raubüberfall auf die Tankstelle. Ein Täter habe die Verkäuferin mit einem Messer bedroht.... Ein nächtlicher Polizeieinsatz auf dem und um das Gelände der Jet-Tankstelle an der Reichenbacher Straße in Zwickau hat für Aufsehen gesorgt. Die Polizei nannte am Mittwochmorgen den Grund für das Aufgebot: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr gab es einen Raubüberfall auf die Tankstelle. Ein Täter habe die Verkäuferin mit einem Messer bedroht....