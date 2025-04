Raub in Zwickau-Neuplanitz - Polizei sucht Zeugen

Vier junge Männer haben an der Marchlewskistraße einen 62-Jährigen getreten und ihm die Geldbörse gestohlen.

Zwickau.

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes in Neuplanitz. Dabei war ein 62-Jähriger am Samstag gegen 22.40 Uhr ab Hauptmarkt mit der Straßenbahnlinie 3 bis zur Haltestelle Erich-Mühsam-Straße gefahren und zu einem Mehrfamilienhaus an der Marchlewskistraße gelaufen. Im Eingangsbereich wurde er plötzlich von hinten von vier jungen Männern angegriffen, die ihm bereits in der Straßenbahn aufgefallen waren. Sie verletzten ihn mit Tritten und entwendeten seine Geldbörse. Zwei der Täter schätzte der 62-Jährige auf Mitte 20 und etwa 1,60 Meter groß. Einer war schlank, hatte helle Haut und kurze braune Haare, der zweite war etwas stämmiger, hatte hellbraunen Teint, Kinn- und Oberlippenbart. Zeugentelefon: 0375 428 4480 (mib)