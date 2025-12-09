Rauchsäule am Penny-Markt in Zwickau: Das war der Grund

Die Berufsfeuerwehr verhindert Übergreifen auf umliegende Gebäude.

Ein brennender Transporter ist für die Rauchsäule in Zwickaus Innenstadt am Dienstagmittag verantwortlich gewesen. Er parkte vor dem Penny-Markt an der Hölderlinstraße und fing wohl wegen eines technischen Defekts Feuer. Laut Valentin Herbst, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, die dort mit 14 Leuten das Feuer bekämpfte, ist die Intensität...