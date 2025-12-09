Rauchsäule am Penny-Markt in Zwickau: Das war der Grund

Zwickau
Die Berufsfeuerwehr verhindert Übergreifen auf umliegende Gebäude.
Ein brennender Transporter ist für die Rauchsäule in Zwickaus Innenstadt am Dienstagmittag verantwortlich gewesen. Er parkte vor dem Penny-Markt an der Hölderlinstraße und fing wohl wegen eines technischen Defekts Feuer. Laut Valentin Herbst, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, die dort mit 14 Leuten das Feuer bekämpfte, ist die Intensität...
