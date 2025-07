RB30: Zwischen Zwickau und Chemnitz fallen wegen Bauarbeiten bis zu sechs Züge täglich aus

Die meisten sogenannten Verstärkerfahrten entfallen von Montag, 28. Juli, bis Freitag, 1. August, auf der viel genutzten Strecke. Zwischen Glauchau und Zwickau verkehren Ersatzbusse.

Westsachsen, Chemnitz.

Von Montag bis Freitag müssen Zugpassagiere zwischen Chemnitz und Zwickau mit einigen Einschränkungen rechnen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) als Betreiber der Linien RE3 und RB30 mitteilte, fallen auf der Strecke täglich bis zu sechs Fahrten des RB30 aus. Das betrifft die sogenannten Verstärkerfahrten, also jene Züge, die in Hauptverkehrszeiten zusätzlich zum Stundentakt der Züge des RE3 und der RB30 verkehren. Betroffen sind die Züge 6.05 Uhr, 14.05 Uhr und 16.05 Uhr ab Chemnitz sowie 7.02 Uhr, 15.02 Uhr und 17.02 Uhr ab Zwickau. Grund dafür seien Baustellen des Netzbetreibers DB Infra Go.