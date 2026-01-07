Rechtsextreme Unterwanderung von Bauernprotesten: Zwickauer Gericht urteilt über Chef von verbotener Neonazi-Gruppe

Wladislaw S. bezeichnet sich selbst als Nationalsozialist. Er zog nach Zwickau, um eine neue rechtsradikale Vereinigung aufzubauen. Vor Gericht ging es nun um einen Fall aus dem Protestwinter 2024.

Während an den Autobahnauffahrten die Traktoren und Bauern stehen, sammeln sich an diesem Montag, dem 8. Januar 2024 Rechtsextremisten auf der Schedewitzer Brücke in Zwickau. Die wichtige Kreuzung muss frei von Blockaden bleiben, hat das Landratsamt wenige Tage vorher verfügt. Den jungen Rechtsextremisten ist das egal. Einer ihrer... Während an den Autobahnauffahrten die Traktoren und Bauern stehen, sammeln sich an diesem Montag, dem 8. Januar 2024 Rechtsextremisten auf der Schedewitzer Brücke in Zwickau. Die wichtige Kreuzung muss frei von Blockaden bleiben, hat das Landratsamt wenige Tage vorher verfügt. Den jungen Rechtsextremisten ist das egal. Einer ihrer...