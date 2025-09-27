Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Rechtsextremer Black Metal im Club Seilerstrasse? Warum eine Konzertankündigung in Zwickau für Aufsehen sorgt

Im Club Seilerstrasse soll im Oktober ein Konzert mit Beteiligung einer rechtsextremen finnischen Black-Metal-Band stattfinden.
Im Club Seilerstrasse soll im Oktober ein Konzert mit Beteiligung einer rechtsextremen finnischen Black-Metal-Band stattfinden. Bild: Ralf Wendland
Im Club Seilerstrasse soll im Oktober ein Konzert mit Beteiligung einer rechtsextremen finnischen Black-Metal-Band stattfinden.
Im Club Seilerstrasse soll im Oktober ein Konzert mit Beteiligung einer rechtsextremen finnischen Black-Metal-Band stattfinden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Rechtsextremer Black Metal im Club Seilerstrasse? Warum eine Konzertankündigung in Zwickau für Aufsehen sorgt
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die finnische Band „Clandestine Blaze“, die mit antisemitischen Texten auf sich aufmerksam macht, soll im Club Seilerstrasse in Zwickau auftreten. Der Club-Betreiber weist die Verantwortung von sich.

Auf den ersten Blick scheint es eine unverfängliche Konzertankündigung zu sein: Unter dem Titel „Hell Unleashed“ soll im Oktober ein Abend voller Black-Metal im Club Seilerstrasse in Zwickau gespielt werden. Wie man der Website des Nachtclubs entnehmen kann, ist die Veranstaltung bereits seit Längerem ausverkauft. Angaben zu teilnehmenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
04.09.2025
1 min.
Orgel plus Schlagzeug: Rockmusik in der Lukaskirche Zwickau-Planitz
Carmen und Friedemann Wutzler (mit Derrick Starks) bei einem früheren Auftritt in Zwickau.
Ein Wiederhören mit Carmen und Friedemann Wutzler bietet ein besonderes Konzert auf dem Planitzer Schlossberg.
Holger Weiß
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
28.09.2025
3 min.
Dr. Pop in Zwickau: Das Musiklexikon, dem die Fans vertrauen
Dr. Pop begeisterte im Gasometer mit seinem enzyklopädischen Musikwissen.
Was verbindet Bach mit den Puhdys? Wie lange dauert das kürzeste Lied der Musikgeschichte? Welchen Stones-Titel hat Karel Gott gecovert? Im Gasometer gab Dr. Pop am Samstag die Antworten.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel