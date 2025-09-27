Rechtsextremer Black Metal im Club Seilerstrasse? Warum eine Konzertankündigung in Zwickau für Aufsehen sorgt

Zwickau
Die finnische Band „Clandestine Blaze“, die mit antisemitischen Texten auf sich aufmerksam macht, soll im Club Seilerstrasse in Zwickau auftreten. Der Club-Betreiber weist die Verantwortung von sich.
Auf den ersten Blick scheint es eine unverfängliche Konzertankündigung zu sein: Unter dem Titel „Hell Unleashed“ soll im Oktober ein Abend voller Black-Metal im Club Seilerstrasse in Zwickau gespielt werden. Wie man der Website des Nachtclubs entnehmen kann, ist die Veranstaltung bereits seit Längerem ausverkauft. Angaben zu teilnehmenden...
