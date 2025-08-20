Regisseur und Hauptdarsteller stellt in Zwickau seinen Film „Beule zerlegt die Welt“ persönlich vor

Der Film ist nicht nur zwei Wochen früher als in anderen Kinos zu sehen, es können danach auch Fragen gestellt werden.

Ein Leckerbissen für alle Zwickauer Kino-Fans: Am 28. August kommt Regisseur und Hauptdarsteller Janek Rieke mit seinem Film „Beule zerlegt die Welt“ in den Filmpalast „Astoria“. Er ist auf deutschlandweiter Kinotour und macht an diesem Tag um 19.30 Uhr auch in Zwickau Halt. Nach dem Film, der in Vorab-Aufführungen zumeist glänzende... Ein Leckerbissen für alle Zwickauer Kino-Fans: Am 28. August kommt Regisseur und Hauptdarsteller Janek Rieke mit seinem Film „Beule zerlegt die Welt“ in den Filmpalast „Astoria“. Er ist auf deutschlandweiter Kinotour und macht an diesem Tag um 19.30 Uhr auch in Zwickau Halt. Nach dem Film, der in Vorab-Aufführungen zumeist glänzende...