Reifenwechsel steht an: Was kostet er in Werkstätten im Landkreis Zwickau?

Zwickau
Wer noch keinen Termin ausgemacht hat, sollte sich ranhalten. Der Service kostet in der Region offenbar weit weniger als anderswo in Deutschland.
Von O bis O, sagt der Volksmund. Von Ostern bis Oktober. So lange fährt man die Sommerräder. Hohe Zeit also, die Winterräder auszupacken. Doch wer angesichts der recht milden Temperaturen verpasst hat, sich einen Termin in seinem Autohaus zu holen, der guckt womöglich in diesem Monat in die Röhre. Es herrscht Hochkonjunktur in den...
