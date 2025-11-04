Reinsdorf: Kunstworkshop befasst sich mit Todesmarsch

Im Freizeitzentrum Vielau findet am Donnerstag eine Veranstaltung im Rahmen der „Novembertage“ statt. Anmeldungen sind kurzfristig noch möglich.

Unter dem Titel „Was bleibt?“ lädt der Verein „Alter Gasometer“ im Rahmen der „Novembertage“ für Donnerstag, 6. November, zu einem Workshop mit dem freischaffenden Künstler Marian Kretschmer ins Freizeitzentrum „Erlenwald“ nach Vielau ein. Ziel ist es, sich über einen künstlerisch-kreativen Weg mit dem Thema des Todesmarsches...