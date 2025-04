Reinsdorfer Frühjahrsputz: 220 Säcke voll Müll beseitigt

Zwölf Kubikmeter Müll sind beim 24. Reinsdorfer Frühjahrsputz beseitigt worden. Deutlich mehr als im Vorjahr – mit deutlich weniger Helfern. Manche von ihnen waren mit über 80 Jahren noch dabei.

Noch mehr Müll als im Vorjahr sind am Wochenende in der Gemeinde Reinsdorf beim 24. gemeinsamen Frühjahrsputz beseitigt worden. Das teilte das Ortsbauamt mit. Zwölf Kubikmeter Müll sammelten über 450 Freiwillige ein – so viel wie etwa in 40 Badewannen passt. Das waren zwei Kubikmeter mehr als in 2024, gesammelt mit deutlich weniger Helfern....