Reinsdorfer Stadion bekommt einen neuen Namen

Zwickau
Das Reinsdorfer „Glückauf“-Stadion bekommt nicht nur einen neuen Kunstrasenplatz. Es soll auch einen neuen Namen erhalten. Das hat der Gemeinderat beschlossen.
Künftig soll das „Glückauf“-Stadion am Morgensternweg in Reinsdorf anders heißen. Der neue Name soll lauten: „AKE-Glückauf-Stadion“. Das teilte der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig mit, nachdem der Gemeinderat darüber entschieden hatte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.