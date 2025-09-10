Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Kunstrasen im Stadion wurde ausgerollt. In wenigen Tagen wird eingeweiht.
Der Kunstrasen im Stadion wurde ausgerollt. In wenigen Tagen wird eingeweiht. Bild: Gemeinde Reinsdorf/Archiv
Zwickau
Reinsdorfer Stadion bekommt einen neuen Namen
Redakteur
Von Elsa Middeke
Das Reinsdorfer „Glückauf“-Stadion bekommt nicht nur einen neuen Kunstrasenplatz. Es soll auch einen neuen Namen erhalten. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Künftig soll das „Glückauf“-Stadion am Morgensternweg in Reinsdorf anders heißen. Der neue Name soll lauten: „AKE-Glückauf-Stadion“. Das teilte der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig mit, nachdem der Gemeinderat darüber entschieden hatte.
