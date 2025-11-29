Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Spiele zum Thema Märchen sind in der Weihnachtsschau in den Priesterhäusern ausgestellt.
Spiele zum Thema Märchen sind in der Weihnachtsschau in den Priesterhäusern ausgestellt. Bild: Stadt Zwickau
Zwickau
Reise durch viele Märchen in den Priesterhäusern in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Weihnachtsausstellung begleiten viele Angebote rund um die Märchen der Grimm-Brüder. Aber auch Erzgebirgisches gibt es zu sehen.

Zwickau.

Bis zum 11. Januar lädt das Museum Priesterhäuser in Zwickau zur Weihnachtsausstellung „Wie im Märchen“ ein. Das teilte Stadtsprecher Mathias Merz mit. Sie biete Kindern, Familien und Erwachsenen eine bunte Märchenwelt „voller lebensechter Figuren und fantasievoller Szenen“. In den kommenden Wochen findet laut Merz ein Begleitprogramm mit verschiedenen Führungen, Märchenstunden oder Mitmachprogramm statt.

Ob Froschkönig, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel oder die Schneekönigin – in der Ausstellung soll die Magie bekannter Märchen lebendig werden. Besucher können in über 100 Exponaten auf Entdeckungsreise gehen: von Märchenaquarellen über Spiele und Bücher bis hin zu Papiertheater-Figuren, mit denen Kinder einst Dornröschen nachspielen konnten. Auch Räuchermännchen, Schallplatten und Adventskalender erwarten die Gäste. Erstmals zu sehen ist eine rund 80 Jahre alte Ritterburg. Mehrere Mitmachstationen laden dabei zum Entdecken ein.

Die Ausstellung greift die klassischen deutschen Märchen der Brüder Grimm auf, deren „Kinder- und Hausmärchen“ erstmals 1812 erschienen und die bis heute Generationen begeistern. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Das Programm zur Schau ist online zu finden. (kru) www.freiepresse.de/maerchen

