Reise zu den Sternen im Reinsdorfer Haus der Entdecker

Im Zimmerplanetarium sind regelmäßig spannende Filme für Groß und Klein zu sehen. Am Samstag können sogar Kinder ab vier Jahren zuschauen.

Zu zwei Vorführungen wird an diesem Samstag, 2. August, in das Zimmerplanetarium des Hauses der Entdecker, Schulstraße 19 in Reinsdorf, eingeladen. Ab 14.30 Uhr läuft der Film „100 Jahre Ewigkeit“ über die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Himmel seit Beginn der Zivilisation. So geht es unter anderem um megalithische Steinkreise, die...