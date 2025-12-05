Rettungseinsatz auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: Frau in Klinik gebracht

Am Donnerstag bahnte sich ein Rettungswagen den Weg auf den Hauptmarkt. Die Mitarbeiterin einer Weihnachtsmarktbude hatte schnelle Hilfe herbeitelefoniert.

Auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen. Wie über das soziale Online-Netzwerk Facebook bekannt wurde, benötigte eine Besucherin des Marktes plötzlich medizinische Hilfe. Auf „Freie Presse“-Anfrage informierte die Zwickauer Rettungsleitstelle darüber, dass sich eine Mitarbeiterin im...