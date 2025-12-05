Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Rettungseinsatz auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: Frau in Klinik gebracht

Ein Rettungswagen rückte aus, als eine Frau auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt Hilfe brauchte.
Ein Rettungswagen rückte aus, als eine Frau auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt Hilfe brauchte. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungswagen rückte aus, als eine Frau auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt Hilfe brauchte.
Ein Rettungswagen rückte aus, als eine Frau auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt Hilfe brauchte. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Zwickau
Rettungseinsatz auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: Frau in Klinik gebracht
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag bahnte sich ein Rettungswagen den Weg auf den Hauptmarkt. Die Mitarbeiterin einer Weihnachtsmarktbude hatte schnelle Hilfe herbeitelefoniert.

Auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen. Wie über das soziale Online-Netzwerk Facebook bekannt wurde, benötigte eine Besucherin des Marktes plötzlich medizinische Hilfe. Auf „Freie Presse“-Anfrage informierte die Zwickauer Rettungsleitstelle darüber, dass sich eine Mitarbeiterin im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
4 min.
Ein Zipfel zum Anbeißen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: „Das ist mal was anderes“
Annett (links) und Thomas Enke sind gespannt auf ihren ersten Zwickauer Domhofzipfel im Brötchen, den es auf dem Hauptmarkt zum Zwickauer Weihnachtsmarkt gibt.
Natürlich fehlen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt weder Roster noch Brühlette. Doch die Buden warten dieses Jahr auch mit ausgefallenen Speisen auf, die es noch nie gab. Darunter sind nicht nur speziell gefüllte Bratwürste.
Elsa Middeke
29.11.2025
2 min.
Milchreis als Weihnachtsmarkt-Hit aus Zwickau: Wo der beliebte Stand dieses Jahr zu finden ist
Für den Milchreis, den Madline Hauschild und Silvio Stich auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt verkauften, standen Kunden im Vorjahr Schlange.
Fast 4000 Schalen Milchreis wurden im Vorjahr beim Zwickauer Budenzauber verkauft. Der Erfolg überraschte die Anbieter der cremigen Leckerei. Wer sie dieses Jahr sucht, muss über Innenstadt-Grenzen hinausgehen.
Elsa Middeke
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
Mehr Artikel