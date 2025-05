Rettungshubschrauber Christoph 46 bleibt in Zwickau – doch wer fliegt ihn ab 2027?

Die Landesdirektion hat die Luftrettung neu ausgeschrieben. Seit 2019 wird der Standort Zwickau vom ADAC betrieben. Doch das könnte sich ändern.

Der Rettungshubschrauber Christoph 46 bleibt bis mindestens 2045 am Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau stationiert. Eine Verlegung etwa zum Helios-Krankenhaus in Aue, wie vor Jahren diskutiert, ist laut der Landesdirektion Sachsen in der aktuellen Ausschreibung für den Luftrettungsdienst nicht vorgesehen. Alle vier bestehenden Standorte in...