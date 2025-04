Rettungshubschrauber landet am Zwickauer Schwanenteich: Wie der Not-Einsatz ausging

Am Sonntagmittag beobachteten Zeugen, wie „Christoph 46“ am Ausflugsziel Schwanenteich in Zwickau runterging. Die Rettungsleitstelle nennt den Grund.

Am Sonntag um 11.56 Uhr setzte der Rettungshubschrauber „Christoph 46" am Zwickauer Schwanenteich auf. Warum der am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau stationierte Helikopter der ADAC-Rettungsflugwacht dort war, erläutert auf Anfrage die Rettungsleitstelle des Rettungszweckverbandes „Südwestsachsen".