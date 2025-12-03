Rewe und Edeka kämpfen in Wilkau-Haßlau um den besten Standort

Zwickau
Edekas langfristige Planung trifft auf Rewes bestehende Verträge. Das Ringen um den Standort bleibt spannend. Rewe hat offenbar ein neues Grundstück gefunden.
Die Diskussion, welcher Supermarkt künftig im Einkaufszentrum an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau öffnet, nimmt Fahrt auf. Zur Wahl stehen Edeka und Rewe. Anderthalb Jahre prüfte die Bauaufsicht des Landkreises Zwickau die Bauunterlagen von Edeka. Das Unternehmen hatte das Grundstück samt einem von Rewe betriebenen Markt 2023 gekauft...
