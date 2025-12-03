Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet.
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet. Bild: Ralph Köhler
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet.
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Rewe und Edeka kämpfen in Wilkau-Haßlau um den besten Standort
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Edekas langfristige Planung trifft auf Rewes bestehende Verträge. Das Ringen um den Standort bleibt spannend. Rewe hat offenbar ein neues Grundstück gefunden.

Die Diskussion, welcher Supermarkt künftig im Einkaufszentrum an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau öffnet, nimmt Fahrt auf. Zur Wahl stehen Edeka und Rewe. Anderthalb Jahre prüfte die Bauaufsicht des Landkreises Zwickau die Bauunterlagen von Edeka. Das Unternehmen hatte das Grundstück samt einem von Rewe betriebenen Markt 2023 gekauft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:06 Uhr
2 min.
Wück setzt weiter auf Nationaltorhüterin Berger
Ann-Katrin Berger steht bei Bundestrainer Christian Wück hoch im Kurs
Ann-Katrin Berger hat ihre Zukunft bei den DFB-Frauen bisher offen gelassen. Jetzt spricht sehr viel dafür, dass die 35-Jährige bis zur WM 2027 weitermacht.
27.11.2025
2 min.
Markt nicht mehr modern genug? Edeka prüft Neubau in Zwickau
Edeka will den Markt an der Crimmitschauer Straße modernisieren.
Edeka plant Veränderungen in Zwickau. Der Markt an der Crimmitschauer Straße soll offenbar einem Neubau weichen. Was dazu bislang bekannt ist.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel