Richard Thompson: Britische Folklegende verzaubert Fans in Lichtentanne

Er zählt zu den 100 besten Gitarristen weltweit. Seine Alben bezeichnen die Briten als „kulturelles Tafelsilber“. Nun begeisterte Richard Thompson seine Fans in der Lichtentanner „Barbara“.

Wahre Kunst zeigt sich wohl auch im Minimalismus. Auf der Bühne ein Barhocker, darauf eine Flasche Wasser und ein Handtuch. Nichts von dem nimmt Richard Thompson - ganz in schwarz gekleidet mit gleichfarbenem Barrett - in Anspruch. Zwei Stunden und knapp zwei Dutzend Songs später wirkt der 76-Jährige noch so agil und kraftvoll, dass...