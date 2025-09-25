Richtfest am neuen Zwickauer Amtsgericht: Was sich für Bürger verbessert

Ein halbes Jahr länger als geplant soll es dauern, bis alle Abteilungen unter einem Dach vereint sind. Was der Bürger von einem modernisierten Amtsgericht hat, wieso das Richtfest sehr feucht ausfiel und wer trotz kalter Füße warme Worte fand.

Sobald die Jazzmusik aussetzt, ist das Regenpladdern gut zu hören. Wer am Donnerstag zum Richtfest in den Anbau am Zwickauer Amtsgericht kommt, muss über Pfützen hüpfen – sowohl außen als auch innen. Bei frösteligen 8 Grad. Dennoch trug Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) Sandalen. „Doch", sagt sie auf die Frage, ob sie...