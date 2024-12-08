MENÜ
Die kleine Elena Zahn zeigte sich bei der ersten Nikolausfahrt am zweiten Advent ganz fasziniert von dem Nikolaus. Ihre Eltern Sabine und Marcel freuten sich, dass sie ihre anfängliche Angst ganz schnell überwunden hatte.
Die kleine Elena Zahn zeigte sich bei der ersten Nikolausfahrt am zweiten Advent ganz fasziniert von dem Nikolaus. Ihre Eltern Sabine und Marcel freuten sich, dass sie ihre anfängliche Angst ganz schnell überwunden hatte. Bild: Ludmila Thiele
Die kleine Elena Zahn zeigte sich bei der ersten Nikolausfahrt am zweiten Advent ganz fasziniert von dem Nikolaus. Ihre Eltern Sabine und Marcel freuten sich, dass sie ihre anfängliche Angst ganz schnell überwunden hatte.
Die kleine Elena Zahn zeigte sich bei der ersten Nikolausfahrt am zweiten Advent ganz fasziniert von dem Nikolaus. Ihre Eltern Sabine und Marcel freuten sich, dass sie ihre anfängliche Angst ganz schnell überwunden hatte. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Riesenandrang bei Nikolausfahrten in Zwickau
Von Ludmila Thiele
Wer am 2. Adventswochenende bei einer der sechs Fahrten der Nikolausbahn mitfuhr, weiß aus eigener Erfahrung, warum alle 264 Tickets bereits am ersten Verkaufstag in Minutenschnelle vergriffen waren.

Wie begehrt die traditionellen Nikolausfahrten am zweiten Adventswochenende in Zwickau sind, zeigt sich allein daran, dass gleich am ersten Verkaufstag alle 264 Tickets innenhalb von zwei Stunden vergriffen wurden. Und das, obwohl in diesem Jahr zwei Fahrten mehr als im Vorjahr angeboten wurden. „Es bildete sich zum Verkaufsbeginn um 9 Uhr eine...
