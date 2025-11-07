Riesenfisch in Zwickauer Restaurant „Mori Moto“: Warum sein Bauch als Delikatesse gilt

Wenige Male im Jahr kommt im Sushi-Lokal „Mori Moto“ ein ganzer Fisch unters japanische Messer. Warum das eine Seltenheit ist, wie lange der 1-Meter-50-Fisch reicht, und wie Feinschmecker ihn am liebsten essen.

Noch sind Zähne, Zunge, Augen und Schuppen dran. Als eisgekühlter 40-Kilo-Kaventsmann liegt der Gelbflossen-Thun am Freitagvormittag auf der Arbeitsplatte des Zwickauer Lokals „Mori Moto". Zum ersten Mal hat das seit seiner Eröffnung in der Region schwer beliebte Restaurant einen solchen Thun in der Mache. Wer was von dem Oschi abhaben...