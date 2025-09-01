Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Riesiges FSV-Graffiti in der Nähe des Neumarktes in Zwickau gesprüht: Polizei meldet Fahndungserfolg

Das Graffiti nimmt Bezug auf die FSV-Ultras und die Fangruppierung Red Kaos.
Das Graffiti nimmt Bezug auf die FSV-Ultras und die Fangruppierung Red Kaos. Bild: Johannes Pöhlandt
Das Graffiti nimmt Bezug auf die FSV-Ultras und die Fangruppierung Red Kaos.
Das Graffiti nimmt Bezug auf die FSV-Ultras und die Fangruppierung Red Kaos. Bild: Johannes Pöhlandt
Riesiges FSV-Graffiti in der Nähe des Neumarktes in Zwickau gesprüht: Polizei meldet Fahndungserfolg
Das Graffiti nimmt eine Fläche von 15 Quadratmetern ein. Warum die Beamten sieben Tatverdächtige in der Nacht von Sonntag zu Montag stellen konnten.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nacht von Sonntag zu Montag sieben Tatverdächtige im Alter von 20 bis 27 Jahren gestellt. Sie sollen in der Nähe des Neumarktes in Zwickau ein 15 Quadratmeter großes Graffiti an eine Hauswand gesprüht haben – mit Bezug zum Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau. Der Vorfall ereignete sich wenige...
04.08.2025
1 min.
Polizei sucht Zeugen von Fußball-Sprühaktion
Die „Faszination Fankurve“ berichtet über einen Graffiti-Konter von FSV-Fans auf dem Mannschaftsbus der Rostocker Fußballer.
Der Mannschaftsbus des FC Hansa Rostock rollte am Sonntag mit einem deftigen Gruß aus Zwickau zum Spiel nach Aue. Schaden: 20.000 Euro.
Konrad Rüdiger
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
15.08.2025
3 min.
Riesiges Graffiti-Kunstwerk auf dem Parkdeck der Zwickau-Arcaden enthüllt: Fröhliche Kindergesichter für eine ernste Botschaft
Schon von Weitem sichtbar: Auf dem Parkdeck der Zwickau-Arcaden wurde am Freitag ein großes Graffiti enthüllt.
Auf insgesamt 100 Quadratmetern Fläche schmücken bunte Farben und strahlende Kindergesichter nun das Parkdeck des Zwickauer Einkaufszentrums. Dabei hat das Gemälde eine wichtiges Anliegen.
Jim Kerzig
08:12 Uhr
3 min.
Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz
Niners-Spieler Yordan Minchen in der Innenstadt von Yverdon-les-Bains. Am Dienstagnachmittag hatten die Profis etwas Zeit, sich in dem idyllischen Ort am Neuenbergersee umzuschauen. Foto: Thomas Reibetanz
„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.
Thomas Reibetanz
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
