Riesiges FSV-Graffiti in der Nähe des Neumarktes in Zwickau gesprüht: Polizei meldet Fahndungserfolg

Zwickau
Das Graffiti nimmt eine Fläche von 15 Quadratmetern ein. Warum die Beamten sieben Tatverdächtige in der Nacht von Sonntag zu Montag stellen konnten.
Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nacht von Sonntag zu Montag sieben Tatverdächtige im Alter von 20 bis 27 Jahren gestellt. Sie sollen in der Nähe des Neumarktes in Zwickau ein 15 Quadratmeter großes Graffiti an eine Hauswand gesprüht haben – mit Bezug zum Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau. Der Vorfall ereignete sich wenige...
