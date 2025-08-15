Riesiges Graffiti-Kunstwerk auf dem Parkdeck der Zwickau-Arcaden enthüllt: Fröhliche Kindergesichter für eine ernste Botschaft

Auf insgesamt 100 Quadratmetern Fläche schmücken bunte Farben und strahlende Kindergesichter nun das Parkdeck des Zwickauer Einkaufszentrums. Dabei hat das Gemälde eine wichtiges Anliegen.

Es ist ein Blickfang für jeden, der dieser Tage über das Parkdeck der Zwickau-Arcaden läuft: Ein großes Graffiti-Gemälde thront seit Freitag über der Stadt. Kräftige Farben und strahlende Kindergesichter zieren die vier großen Planen an der Außenwand des Parkplatzes. Angefertigt wurde das Kunstwerk in den vergangenen vier Wochen vom...