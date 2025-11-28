Ritt auf dem Tiger: Clara-Schumann-Philharmoniker bringen Chaplins „Goldrausch“ ohne jede Pause punktgenau ins Ziel

Ein 90-Minuten-Stummfilm, ein präzises Orchester, ein Maestro im Dauerdialog mit der Leinwand: Wie Chaplins „Goldrausch“ in Zwickau zum bejubelten Live-Event wurde – und warum Georgias Motiv wohl so emotional ist.

Szenenapplaus gilt in manchen Bühnengenres als willkommener Zuspruch für ein Ensemble. Am Donnerstagabend jedoch wäre er beim „Philharmonic Plus"-Konzert des Theaters Plauen-Zwickau mit den Clara-Schumann-Philharmonikern zwar verdient, aber hinderlich gewesen. Das Orchester unter Generalmusikdirektor Leo Siberski musste im Konzert- und...