Robert-Schumann-Haus in Zwickau bietet Spieleprogramm zum Chanukka-Fest

Besucher können das Spiel „Glocke und Hammer“ ausprobieren, das einst der Komponist Robert Schumann mit seinen Kindern spielte. Was noch geboten wird.

Das Robert-Schumann-Haus Zwickau lädt für Donnerstag, 18. Dezember, um 16 Uhr zu einem musikalischen Spielenachmittag ein. Anlass ist das Chanukka-Fest, das in diesem Jahr bis 22. Dezember gefeiert wird. Die Veranstaltung gehört zum Jahresprogramm „Tacheles" der jüdischen Kultur in Sachsen 2026. Das Festjahr beginnt bereits im Dezember...