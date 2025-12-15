MENÜ
  Zwickau
  • Zwickau
  Robert-Schumann-Haus in Zwickau bietet Spieleprogramm zum Chanukka-Fest

Im Schumann-Haus in Zwickau wird ein Programm zu Chanukka offeriert.
Im Schumann-Haus in Zwickau wird ein Programm zu Chanukka offeriert.
Zwickau
Robert-Schumann-Haus in Zwickau bietet Spieleprogramm zum Chanukka-Fest
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Besucher können das Spiel „Glocke und Hammer“ ausprobieren, das einst der Komponist Robert Schumann mit seinen Kindern spielte. Was noch geboten wird.

Das Robert-Schumann-Haus Zwickau lädt für Donnerstag, 18. Dezember, um 16 Uhr zu einem musikalischen Spielenachmittag ein. Anlass ist das Chanukka-Fest, das in diesem Jahr bis 22. Dezember gefeiert wird. Die Veranstaltung gehört zum Jahresprogramm „Tacheles“ der jüdischen Kultur in Sachsen 2026. Das Festjahr beginnt bereits im Dezember...
