Regionale Nachrichten und News
  • Robert-Schumann-Preis für Tiffany Poon: Feierlicher Abend im Schumannhaus endet mit sehr persönlichem Moment

Von Oberbürgermeisterin Constance Arndt (r.) nahm Tiffany Poon den Robert-Schumann-Preis entgegen.
Von Oberbürgermeisterin Constance Arndt (r.) nahm Tiffany Poon den Robert-Schumann-Preis entgegen. Bild: Ralph Köhler
Von Oberbürgermeisterin Constance Arndt (r.) nahm Tiffany Poon den Robert-Schumann-Preis entgegen.
Von Oberbürgermeisterin Constance Arndt (r.) nahm Tiffany Poon den Robert-Schumann-Preis entgegen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Robert-Schumann-Preis für Tiffany Poon: Feierlicher Abend im Schumannhaus endet mit sehr persönlichem Moment
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Im Schumannhaus Zwickau wurde Pianistin Tiffany Poon mit dem Robert-Schumann-Preis geehrt – für ihre Kunst, ihre Stimme im Netz und ihre Nähe zum Publikum. Wie die wirkt, erfuhr sie ganz unmittelbar.

Als klassische Pianistin von 28 Jahren in eine Reihe gestellt zu werden mit Kollegen-Giganten wie Swjatoslaw Richter, Alfred Brendel oder Nicolaus Harnoncourt - das macht was mit einem.
