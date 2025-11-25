Robert-Schumann-Preis für Tiffany Poon: Feierlicher Abend im Schumannhaus endet mit sehr persönlichem Moment

Zwickau
Im Schumannhaus Zwickau wurde Pianistin Tiffany Poon mit dem Robert-Schumann-Preis geehrt – für ihre Kunst, ihre Stimme im Netz und ihre Nähe zum Publikum. Wie die wirkt, erfuhr sie ganz unmittelbar.
Als klassische Pianistin von 28 Jahren in eine Reihe gestellt zu werden mit Kollegen-Giganten wie Swjatoslaw Richter, Alfred Brendel oder Nicolaus Harnoncourt - das macht was mit einem.
