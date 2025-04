Rockkonzert, Mal-Aktion, Podiumsdiskussion: Was die Gewerkschaften am Mai-Feiertag in Zwickau planen

„Alles Krise – oder was?!“ Diese Frage steht im Zentrum einer Podiumsdiskussion auf dem Hauptmarkt. Eine Kundgebung gibt es nicht, aber ein Familienfest. Auf dem spielt auch eine ostdeutsche Kultband.

Erst vor gut zwei Monaten hatten sie auf ihrer Akustik-Tour im Alten Gasometer in Zwickau Station gemacht, nun ist die Band wieder in der Muldestadt zu Gast: Rockhaus ist am 1. Mai beim Mitmach-Familienfest von DGB Südwestsachsen und IG Metall Zwickau auf dem Hauptmarkt zu erleben. Zum Tag der Arbeit steht der Hauptmarkt wie in den Vorjahren...