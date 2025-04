Rollator und Geldbörse weg: Unbekannte bestehlen in Zwickau eine 87- und eine 88-Jährige

In Zwickau haben Unbekannte eine Frau im Supermarkt bestohlen. Aus einem Treppenhaus verschwand zudem der Rollator einer 88-Jährigen.

Zwickau.

Zwei 87 und 88 Jahre alte Frauen sind in Zwickau Opfer von Dieben geworden. Laut Polizei war eine 87-Jährige am Donnerstag zwischen 9.15 und 9.55 Uhr im Aldi-Markt an der Angerstraße/Pölbitzer Straße einkaufen. Dass sie die Handtasche am Einkaufswagen kurz unbeobachtet ließ, nutzten Unbekannte offenbar aus und stahlen ihre Geldbörse. Darin befanden sich neben persönlichen Dokumenten rund 400 Euro Bargeld. In der Nacht zuvor stahlen Unbekannte zudem aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Julius-Seifert-Straße in Marienthal den Rollator einer 88-Jährigen. Der schwarze Rollator vom Typ Bischoff Capero hatte einen Wert von circa 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. (kru) Zeugentelefon 0375 428102.