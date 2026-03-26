Rollende Botschafter werben für Region Chemnitz-Zwickau als Urlaubsziel

Ein Stück Heimatstolz auf Rädern: Schöne Motive und ein frecher Slogan sollen Aufmerksamkeit bei Touristen wecken.

Der Tourismusverband Chemnitz-Zwickau wirbt mit zwei rollenden Markenbotschaftern auf Europas Straßen für die Region als Urlaubsziel. Bei den großflächig gebrandeten Fahrzeugen handelt es sich um einen Reisebus der Firma Nictours aus Mülsen und einen Lkw der Spedition Weise aus Limbach-Oberfrohna. Carsten Michaelis, Vorsitzender des...