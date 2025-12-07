Rollender Weihnachtszauber in Zwickau: Die schönsten Bilder von der Lichterfahrt

Die erste von zwei Lichterfahrten zur Adventszeit in der Region Zwickau lockte Tausende Menschen auf die Straßen. Auch wenn einige Verkehrsteilnehmer versuchten, die Straßensperrungen zu umfahren.

Der Höhepunkt des fünften „Winterzaubers“ am Gasthof Vogelsiedler im Zwickauer Stadtteil Eckersbach am Samstag hatte dicke Reifen, laute Motoren und vor allem: helle Lichter. 17.30 Uhr starteten dort knapp 50 bunt geschmückte Lkw und ein Bus zur Lichterfahrt. Manche Autofahrer versuchten allerdings die Straßensperrungen, die für das... Der Höhepunkt des fünften „Winterzaubers“ am Gasthof Vogelsiedler im Zwickauer Stadtteil Eckersbach am Samstag hatte dicke Reifen, laute Motoren und vor allem: helle Lichter. 17.30 Uhr starteten dort knapp 50 bunt geschmückte Lkw und ein Bus zur Lichterfahrt. Manche Autofahrer versuchten allerdings die Straßensperrungen, die für das...