  • Rollender Weihnachtszauber in Zwickau: Die schönsten Bilder von der Lichterfahrt

Zwickau
Rollender Weihnachtszauber in Zwickau: Die schönsten Bilder von der Lichterfahrt
Von Ralph Köhler
Die erste von zwei Lichterfahrten zur Adventszeit in der Region Zwickau lockte Tausende Menschen auf die Straßen. Auch wenn einige Verkehrsteilnehmer versuchten, die Straßensperrungen zu umfahren.

Der Höhepunkt des fünften „Winterzaubers“ am Gasthof Vogelsiedler im Zwickauer Stadtteil Eckersbach am Samstag hatte dicke Reifen, laute Motoren und vor allem: helle Lichter. 17.30 Uhr starteten dort knapp 50 bunt geschmückte Lkw und ein Bus zur Lichterfahrt. Manche Autofahrer versuchten allerdings die Straßensperrungen, die für das...
29.11.2025
1 min.
Am Vormittag in Planitz gestartet: Weihnachtsmann und Zwerge touren durch Zwickauer Stadtteile
Der Weihnachtsmannbus startete seine Tour durch Zwickau um 10 Uhr vorm Ärztehaus Planitz.
Alle Jahre wieder: der festlich geschmückte Bus ist unterwegs, um Kinder zu erfreuen. Schmuddelwetter tut der guten Laune keinen Abbruch.
Thomas Croy
10:20 Uhr
2 min.
Immobilienauktion: Drei Häuser aus Mittweida und Hainichen verkauft
Bei den Auktionen wurden auch Immobilien aus Mittelsachsen angeboten (Symbolbild).
Mittweida, Hainichen, Döbeln: Bei der Winterauktion der SGA wurden mehrere regionale Immobilien versteigert. Wer leer ausging, hat im Nachverkauf noch Chancen – etwa in Altmittweida oder Döbeln.
Manuel Niemann
06.12.2025
4 min.
Busfahrer mit Bierbecher attackiert: FSV Zwickau kehrt aus Leipzig mit spontaner Ersatzfahrerin heim
 5 Bilder
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Der Regionalliga-Spitzenreiter aus Probstheida verliert nach acht Heimsiegen erstmals in dieser Saison. Für Lok hat die 0:2-Niederlage noch ein Nachspiel.
Thomas Prenzel
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
09.11.2025
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
10:11 Uhr
5 min.
Ringen um die Ringe: Olympia-Vierkampf spitzt sich zu
DOSB-Präsident Thomas Weikert ist überzeugt davon, dass eine deutsche Olympia-Bewerbung international gute Erfolgschancen hat.
Trotz eines nationalen Wettstreits verspricht DOSB-Präsident Thomas Weikert Einigkeit im Rennen um Olympia. Auch die Politik unterstützt die Bewerbung. Woanders gibt es einen Machtkampf.
Christian Johner, dpa
