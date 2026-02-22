Rolling-Stones-Mitbegründer in Lichtentanne: Dick Taylor holt sich Begeisterungsstürme ab

Zwickau
Auch mit 83 Jahren steht der Bassist noch auf der Bühne – wie am Samstagabend in der Barbara-Kulturkirche. Die Zuhörer ließen ihn erst nach fünf Zugaben gehen.
Hätte der Mann eine Strichliste geführt, wie oft man ihn in den letzten Jahrzehnten auf seine Zeit bei den Rolling Stones angesprochen hat – sie würde wohl etliche Seiten füllen. Tatsächlich hielt es Dick Taylor nur ein halbes Jahr an der Seite von Mick Jagger und Co. aus, weil er einerseits sein Studium der Kunst fortsetzen wollte und...
