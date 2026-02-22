MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Rolling-Stones-Mitbegründer in Lichtentanne: Dick Taylor holt sich Begeisterungsstürme ab

Auf das Können der Band Tallyman konnte sich Dick Taylor (2.v.l.) beim Konzert in Lichtentanne jederzeit verlassen.
Auf das Können der Band Tallyman konnte sich Dick Taylor (2.v.l.) beim Konzert in Lichtentanne jederzeit verlassen. Bild: Torsten Piontkowski
Dick Taylor holte sich in der Barbara Begeisterungsstürme ab.
Dick Taylor holte sich in der Barbara Begeisterungsstürme ab. Bild: Torsten Piontkowski
Jürgen Pluta von Tallyman war auch in den Staaten erfolgreich.
Jürgen Pluta von Tallyman war auch in den Staaten erfolgreich. Bild: Torsten Piontkowski
Auf das Können der Band Tallyman konnte sich Dick Taylor (2.v.l.) beim Konzert in Lichtentanne jederzeit verlassen.
Auf das Können der Band Tallyman konnte sich Dick Taylor (2.v.l.) beim Konzert in Lichtentanne jederzeit verlassen. Bild: Torsten Piontkowski
Dick Taylor holte sich in der Barbara Begeisterungsstürme ab.
Dick Taylor holte sich in der Barbara Begeisterungsstürme ab. Bild: Torsten Piontkowski
Jürgen Pluta von Tallyman war auch in den Staaten erfolgreich.
Jürgen Pluta von Tallyman war auch in den Staaten erfolgreich. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Rolling-Stones-Mitbegründer in Lichtentanne: Dick Taylor holt sich Begeisterungsstürme ab
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch mit 83 Jahren steht der Bassist noch auf der Bühne – wie am Samstagabend in der Barbara-Kulturkirche. Die Zuhörer ließen ihn erst nach fünf Zugaben gehen.

Hätte der Mann eine Strichliste geführt, wie oft man ihn in den letzten Jahrzehnten auf seine Zeit bei den Rolling Stones angesprochen hat – sie würde wohl etliche Seiten füllen. Tatsächlich hielt es Dick Taylor nur ein halbes Jahr an der Seite von Mick Jagger und Co. aus, weil er einerseits sein Studium der Kunst fortsetzen wollte und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
15.02.2026
4 min.
Bröselmaschine läuft auch nach Jahrzehnten wie geölt
Bröselmaschine brachte die Fans in der Lichtentanner Barbara auf Hochtouren.
Als sich die Band um Peter Bursch gründete, war an Woodstock noch kaum zu denken. Die Duisburger Bröselmaschinisten stehen seit 1968 auf der Bühne und noch immer ist ordentlich Dampf auf dem Kessel.
Torsten Piontkowski
14.02.2026
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
Mehr Artikel