Roma campieren erneut in Zwickau: Anwohner sind in Aufruhr

Die Gruppe macht seit wenigen Tagen in Eckersbach Station – wie im vergangenen Sommer. Viele Anwohner sind damit nicht glücklich. Auf Beschwerden wegen Lärm hat die Stadt bereits reagiert.

Autos fahren herum, Kinder rufen sich etwas zu, ein Stromaggregat brummt in der Hitze. Keine Frage: An der Carl-Goerdeler-Straße in Zwickau-Eckersbach, sonst eine ruhige Gegend, geht es geschäftig zu. Das trifft besonders auf eine Wiese hinter dem Indoor-Spielplatz „Zwickelino“ zu. Dort stehen gut 30 Wohnmobile und Campingwagen. Unter den...