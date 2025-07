Roma sind aus Zwickau abgereist – was haben sie zurückgelassen?

Früher als angenommen hat die Gruppe ihr Camp aus Wohnwagen und Wohnmobilen aufgelöst. Wer sich nun vor Ort in Eckersbach umschaut, muss aufpassen, wohin er tritt.

Das kam überraschend: Die Roma-Gruppe, die sich eine gute Woche lang in Zwickau aufhielt, hat ihr Camp am Montag aufgelöst. Gegen Mittag setzte sich der Konvoi aus gut 30 Wohnmobilen und Wohnwagen samt dazugehörigen Autos in Eckersbach in Bewegung. Zu sehen waren deutsche, französische und norwegische Kennzeichen. Ursprünglich war die...