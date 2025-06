Rosen für Robert: Blumen, Grüße und Ständchen zum 215. Schumann-Geburtstag in Zwickau

Über den Haufen geworfen hat das unbeständige Wetter am Pfingstsonntag den geplanten Ablauf der traditionellen Schumann-Würdigung. Trotzdem mussten die Besucher nicht auf Live-Musik verzichten.

Schön bunt sah es aus am Sockel des Robert-Schumann-Denkmals. Zahlreiche Zwickauer und Besucher der Stadt haben sich am späten Sonntagnachmittag zum 215. Geburtstag des Komponisten vor dem Schumanndenkmal am Alten Steinweg versammelt.