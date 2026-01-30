MENÜ
  • Rot lackierte S-Bahnen in Zwickau gesichtet: Warum fahren nach Leipzig teilweise andere Züge als sonst?

Eine rote S-Bahn steht abfahrbereit am Zwickauer Hauptbahnhof.
Eine rote S-Bahn steht abfahrbereit am Zwickauer Hauptbahnhof.
Eine rote S-Bahn steht abfahrbereit am Zwickauer Hauptbahnhof.
Eine rote S-Bahn steht abfahrbereit am Zwickauer Hauptbahnhof. Bild: Johannes Pöhlandt
Zwickau
Rot lackierte S-Bahnen in Zwickau gesichtet: Warum fahren nach Leipzig teilweise andere Züge als sonst?
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Reisende auf der Strecke müssen sich an eine neue Farbe gewöhnen. Die roten Züge weisen einen Nachteil auf. Warum die Bahn sie trotzdem einsetzt.

So mancher Fahrgast in den S-Bahnen von Zwickau über Werdau nach Leipzig und Halle wird sich in den vergangenen Tagen gewundert haben: Am Bahnsteig hielten plötzlich rot lackierte Triebzüge. Das ist ein ungewohntes Bild. Normalerweise verkehren auf den Linien S5 und S5X graue Triebwagen, wie fast im gesamten mitteldeutschen S-Bahnnetz. Diese...
