Rudolf-Breitscheid-Straße in Zwickau: Kaputter Straßenabschnitt wird saniert

Zwickau
Eine wichtige Verkehrsader wird saniert. Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist stark in Mitleidenschaft gezogen und wird für 1,4 Millionen Euro gebaut.
Die Rudolf-Breitscheid-Straße in den Zwickauer Stadtteilen Niederplanitz und Neuplanitz soll ab März nächsten Jahres in einem Teilabschnitt grundlegend saniert werden. Der Bau- und Verkehrsausschuss sowie der Finanzausschuss entscheiden am Montag beziehungsweise Dienstag über das Vorhaben. Geplant ist der Ausbau eines rund 400 Meter langen...
